擁有34D傲人上圍的女星陳茵媺2006年曾參加港姐選拔，最終獲得冠軍和國際親善小姐獎，2014年她以照顧家庭為由淡出演藝圈，老公則是有雙料視帝封號的陳豪。最近陳茵媺曬出陳豪幫她拍的比基尼辣照，可見她整個人瘦了一圈，四肢都更加纖細，但似乎車頭燈也跟著消風，原本峰峰相連的高聳上圍變成了小山丘，粉絲也驚訝她身材變了。

陳茵媺外型甜美，除了有一雙招牌會微笑的眼睛，還有突出上圍，過去她曾在參加多倫多華裔小姐競選，但未得名次，2006年她回到香港參加港姐比賽，相當有媒體和觀眾緣的她一舉獲得冠軍及「國際親善小姐」，後來簽進TVB，在拍攝《心戰》期間與陳豪相識相戀，2013年完婚，育有2子1女。

陳茵媺曬出陳豪幫她拍的美照，上圍略顯消風。（圖／翻攝自aimeechan_official IG）

近年陳茵媺作品量減少，全心照顧家庭，但不忘在IG分享家庭生活，先前她被問到婚姻維持之道，她表示有人認為有了小孩後會成為婚姻的墳墓，但她不那麼認為，覺得只要用心經營，夫妻倆可以永遠維持在熱戀期，她和老公說好平時都會預留兩人世界時間給對方，也約好每年都會空出一段時間安排兩人旅行，為兩人感情增溫。

陳茵媺升格為3寶媽後，身材外型依舊維持得宜，有如少女，最近一家五口到半島酒店度假，陳茵媺曬出自己的比基尼照，說明這是老公視角，並誇孩子們當時難得乖乖聽話坐在泳池邊吃早餐，夫妻倆才有時間拍照，而照片中陳茵媺換上三點式泳裝，曬出無贅肉的完美身材，既使生了小孩，肚子肌膚看來仍相當緊緻，只是「胸器」略顯消風，讓網友大嘆可惜。