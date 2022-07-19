台灣好手曹純玉在世錦賽女子馬拉松歷經數度跌倒仍堅持完賽，繳出台將最佳的2小時47分02秒成績。她賽後因體溫過高送醫後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將延後返台。

2022年世界田徑錦標賽在美國俄勒岡州尤金 （Eugene）舉行，女子馬拉松項目得先在14公里的賽道繞行3圈後，最後再跑195公尺進入終點，共40名選手參賽，賽事在凌晨告一段落。

曹純玉賽前曾在臉書（Facebook）分享備戰世錦賽心情，並提到比賽期間剛好遇到經期，她也期許自己能夠盡全力，把以往所訓練的成果正常發揮出來。

女子馬拉松在當地時間18日上午6時15分開跑，曹純玉在比賽前段還能維持穩定配速，後來配速開始下降，在最後衝線前一度扶著欄杆才能維持身體平衡，繼續起身前進，甚至數度跌倒，最終以個人本季最佳的2小時47分02秒完賽，排名第31名。

儘管曹純玉的成績超越許玉芳在2015年世錦賽跑出的2小時48分01秒，締造台灣在世錦賽女子馬拉松最佳紀錄。不過，據了解，曹純玉賽後體溫過高送醫後經核酸檢測（PCR）為陽性，她目前狀況良好，原訂21日搭機，但因人在飯店隔離中，預計將延後至24日再返台。（編輯：戴光育）1110719