IC通路暨零組件製造業者敦吉（2459）公布上半年營收為34.29億元，年增3.47％，惟毛利率與營益率小幅下滑至19.62％、9.13％，稅後淨利為2.7億元，年減7.77％，每股盈餘2.35元。

敦吉第二季大陸疫情封城，衝擊整體物流體系，單季獲利較去年同期小幅衰退7.22％，每股盈餘1.24元。不過公司三大事業群表現持穩，除通路事業群持續朝向醫療、車用等高毛利市場發展，製造事業群也將迎來第三季電子業傳統旺季，驗證事業群則有機會在下半年取得大陸CECP授權檢測實驗室資格，並持續在台灣及大陸服務據點增購RF檢測設備，導入5G NR手機與Wi-Fi 6無線產品等測試技術，加大及建立符合台灣NCC、日本JRL／TBL、歐盟CE、美國FCC等檢測能量。

敦吉在6月中旬也完成董事長的交接，自敦吉創辦以來就任逾40年的前董事長鍾正宏卸任，回歸董事身份，改由現任總經理鍾元凱擔任董事長，並持續兼任總經理一職。鍾元凱作為公司內部二代接班的傳承者，自清華大學畢業後，並未直接回家族企業工作，而是在業界間積累經驗後方才回到敦吉磨練，2020年起正式接任總經理。