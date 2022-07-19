桃園市交通局在龜山市場新增2個停車場、共257個機車停車格和25個汽車格，且創全國之先，試辦機車前3個小時免費政策。(蔡依珍攝)

市場周圍常有採買民眾亂停車，尤其機動性高的機車隨意停下，導致周邊交通大亂，桃園市交通局在老城區龜山市場新增2個停車場、共257個機車停車格和25個汽車格，且創全國之先，試辦機車前3個小時免費政策，上周啟用，讓採買民眾「逛好逛滿」也不怕被攤商占用，希望改善當地早晨交通亂象。

交通局停車管理工程科長魏光譽說，龜山區中興路停車場佔地1038平方公尺，以往為龜山公所管理的免費機車停車場，常有市場內攤商將車輛久放，有礙市容也影響採買民眾停車權益，交通局重新配置場地使用空間，除了原有機車停車場維持103席之外，也新設置25席汽車停車席位。

另外后街停車場原為面積674平方公尺的閒置公有土地，考量當地民眾採買多以騎機車為主，交通局一併整理設置154席機車停車場，同於13日啟用。

2處停車場為便利民眾採買停車，同時避免停車費造成民眾負擔，有別於一般公有停車場僅有未滿30分鐘免費，全國首創未滿「3小時」停車免費，讓民眾有充足時間慢慢採買，也增加民眾停車意願，避免因擔憂要繳費直接把機車騎到攤位旁違規停車。

魏光譽強調，停車場收費主要目的是為了避免久停占用，影響有需要的民眾，並非為了收費營利，2處停車場都採免取幣的車牌辨識進出場，採記次每日30元計費，可悠遊卡扣款進出，防疫期間免找零，中興停車場汽車則是每小時30元，到7月底前免費試營運，歡迎多加利用。