台灣民意基金會今公布最新民調，2018年7月，民進黨與國民黨支持度都在23％左右，2022年7月，民進黨支持度34.2％，國民黨支持度14.9％，兩者相差19.3個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這樣的差距是可觀的、巨大的、恐怖的，對2022 九合一地方選舉誰勝誰敗有很好的啟發性。

關於台灣人的政黨支持傾向，民調顯示，34.2％民主進步黨，14.9％中國國民黨，14.9％台灣民眾黨，3.2％時代力量，2.1％ 台灣基進，1.7％其他政黨合計，28.1％沒特別支持哪一個政黨，0.8％不知道、拒答。

與上個月相比，三個主要政黨支持度，民進黨上升1.6個百分點，國民黨下挫3個百分點，民眾黨上揚3.3個百分點。民進黨以3成4支持度穩坐第一，中性選民減少2.5個百分點，維持在2成8的水平。

游盈隆認為，民進黨支持度這次上揚，最可能的影響因素無疑是「安倍遇刺效應」。由於「安倍遇刺效應」強大，相當程度抵銷府院黨不分青紅皂白第一時間力挺「林智堅碩士論文疑似抄襲醜聞」的負面效應。

國民黨這次下挫，他認為也是「安倍遇刺效應」。對於降半旗，國民黨內雜音四起，反對政府及中央黨部降半旗的聲音聽在台灣社會大眾耳中，感到特別刺耳。黨主席朱立倫近兩個月極力企圖挽救國民黨形象，積極呼應台灣主流民意，但遭遇黨內強大保守反動勢力的杯葛，以至整個黨給外界的觀感不佳，究竟是誰在扯國民黨後腿？值得探討。

他表示，以目前的狀況，一個民進黨支持度可以抵得過國民黨加民眾黨還有剩，這是兩個在野黨必須戒慎恐懼，並思有以為之;否則下場堪虞。

不過他也認為，「安倍遇刺效應」會隨著時間過去而減弱，未來影響 2022 選舉結果變數仍多。