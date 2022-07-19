《全明星運動會》第4季將於24日播出，身為紅隊領隊的江宏傑近期接受《MOMO瘋運動》主持人李艾純專訪，談到《全明星》連3次輸給藍隊的心情，他坦言「不爽啊」並誓言總有一天會拿到冠軍，他也不忘對另外2隊的領隊郭泓志和錢薇娟放話，「郭哥，你是新加入的，就先在第三名慢慢等待；錢姐，不好意思，這季好好休息一下」。

談到《全明星》1到4季的心理狀態，江宏傑坦言第1季處於完全不知道發生什麼事情、來這邊要做什麼的狀態，最後與團隊一起成長、承受輸贏的喜悅跟感動。第2季漸漸了解節目運作，也開始有企圖心，知道要贏就必須做很多訓練和清楚賽事規劃，但也因為第2季比賽過程中，江宏傑的婚姻發生變化，「或多或少都影響到比賽狀態，但我不會後悔，不管大家給什麼評價，我都會盡力做好！」

至於第3季，江宏傑坦言是很想復仇的一季，開局開得還不錯，但沒想到後勢越來越低迷，江宏傑表示很佩服錢薇娟的領導方式，「她有她的方法，可以從低谷情緒，馬上統整團隊，這很厲害，是我需要學習的。」面對即將展開的第4季，他表示現在算是成熟的階段也慢慢發現「眉角」，「有些方法不能偷學，就一定要模仿，模仿複製成功方式，看是不是有機會讓團隊和自己變得更好一些」。

談到《全明星》連3次輸給藍隊的心情，他說：「就是不爽啊，競賽一定有輸贏嘛，但你當球員的時候也是會很不爽，不過就是重新來過、不放棄，我總有一天可以贏吧」；最後他不忘對郭泓志和錢薇娟放話，誓言這季要拿到冠軍。

江宏傑透露從小就是過動兒，進入桌球圈是因為不愛睡午覺影響到同學，老師乾脆請他去桌球室練球，發現滿有天分進而加入桌球隊，從此開啟桌球生涯。作為運動員的他過去接受軍事化教育，為了想讓大家都能快樂的享受桌球，便開設南港Onward tt乒乓吧。