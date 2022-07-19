大安區農會即日起協助農民進行一期稻作繳交收購，並於農會供銷部及海墘辦事處兩地作業。（大安區農會提供）

傳統農業區都面臨年少不從農、年老不離農的窘境！大安區農會即日起協助農民進行一期稻作繳交收購，並於農會供銷部及海墘辦事處兩處作業；農會總幹事蔡建宗指出，大安水稻產銷履歷驗證面積約10公頃，預計可收成60噸以上，並與農民配合契作產銷履歷稻穀，讓消費者能吃得健康又安心。

蔡建宗表示，大安區農會從2017年起鼓勵農民加入「產銷履歷」驗證制度，加入的農民不但可降低生產行銷價格的風險，也讓消費者更安心採買；農會產銷履歷米產品有飛天豬金磚米、金磚撲滿米、諸事大安米、雙龍米、安泉米等商品，進而延伸各系列米的禮盒。

蔡建宗說，農會生產的「金磚米典藏禮盒」參加全國台灣好米選拔，榮獲第一屆網路人氣獎，為飛天豬品牌提升價值，也因市府及鄉親農民團結力挺，為再提升價值精心策畫的「公益 ANNO，永續善農」公益活動，讓有意願做愛心之民眾或機關團體，食用完農友辛勤耕種的產銷履歷安泉米後，進而做撲滿投錢做公益，讓善的循環永續發揚。

大安農會指出，大安位於西海岸線，擁有得天獨厚耕作環境及自然湧泉灌溉，使大安孕育出的稻米粒粒飽滿晶瑩剔透。農會從收購稻穀取樣後，經恆低溫乾燥烘乾，待基本檢驗全數通過，才存放低溫儲存桶內保存；再由礱穀到精米設備一貫作業流程，精心挑選優質白米生產包裝，讓消費者能夠吃得健康又安心。

蔡建宗強調，農會推出的飛天豬品牌金磚米，搭上產銷履歷優質安泉米，並可印製個人／社團／宮廟／公司行號名稱，量身打造專屬獨一無二商品。包裝外觀不但引人注目，「金磚」又有聚財、好運旺旺來之意，讓民眾送禮不失禮，更讓消費者能夠吃得健康又安心。