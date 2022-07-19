貓頭鷹因身形與藻井造型相似，幾乎融為一體。（深海魚提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉復金真武廟日前突飛來一隻灰白貓頭鷹，駐足停留在藻井中長達4個多月，信眾嘖嘖稱奇。（深海魚提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉復金真武廟今年2月15日突飛來一隻灰白貓頭鷹，駐足停留在藻井中長達4個多月，因神明曾指示不能驅趕牠，加上貓頭鷹對鞭炮喧囂聲不為所動，當地居民盛傳，貓頭鷹是神明收編的護法部下，才會以廟為家數月不願離去。

復金真武廟雖歷史逾200年，之前因大地震建物倒塌，1949年才重建廟宇，據廟方表示，2月15日當天突發現藻井停了一隻貓頭鷹，因身形與藻井造型相似，幾乎融為一體，不仔細看根本不會發現，進一步觀察，貓頭鷹幾乎白天都停留在藻井上，觀察下方動態，晚上才會出去覓食。

廟方曾一度擲筊問神明要不要把貓頭鷹趕出去，得不到任何回應，詢問是否讓牠住下來，馬上連擲出3個聖筊，既然神明已有指示，廟方、信眾與貓頭鷹也和平相處，廟方人員更透露，就算神明慶典或友宮遶境進香，香煙濃厚或鞭炮巨響，貓頭鷹都十分淡定，不受影響。

因貓頭鷹以廟為家一住就是4、5個月，地方相傳貓頭鷹已被神明收編，極可能是替神明執行一些不為人知的神祕任務。地方知名攝影師「深海魚」把貓頭鷹停在藻井的畫面分享臉書，眾多網友嘖嘖稱奇，直呼好可愛！