台灣基進的高雄市議員參選人張博洋17日晚間發文，說「把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，被指暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍，結果引起綠營支持者群起撻伐，最終遭基進黨解除黨職；今(19)日林佳龍被問及此事時表示，大家其實目標是一致的，希望政府、公權力，應該透明化。

今日林佳龍出席台灣風電產業發展協會成立大會，聯訪時被問及是否會原諒張博洋及基進黨時，他表示，任何一個政黨在持續的時候，他們有目標，也有推出參選的人才，這都是民主非常正向的發展，至於黨內人士的調整，我都予以尊重。

林佳龍說，至於有關恩恩案的發言，引起社會關注，這部分自己也特別在臉書留言，最關鍵的是，大家其實目標是一致的，希望政府、公權力，應該透明化，在發生這麼重大的事件時提供完整的資訊，只有在真相的基礎，大家才不會流於兩極化、情緒化，政府有責任扮演好這樣的角色。

他指出，前天侯市長舉辦法會時，也沒有邀請恩恩爸爸以及相關的人，他們被訪問的時候有提到覺得不被尊重，在這種情形下，自己就公開說，「如果我當選新北市長，我會在第一時間就公開這些相關資料檔案，包括錄音資料」，這就是爲了讓社會回到比較理性的討論，我們沒有預設立場，也不會去誤會任何一個人，政府應該要來提供真相，才能夠加以檢討改進，才不會發生類似悲劇。