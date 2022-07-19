中山醫學大學附設醫院去年10月接生一名21週早產兒，院方今天表示，早產兒出生體重只有370克，跟1罐易開罐差不多，經半年照護，體重達6.3公斤順利返家，也打破國外紀錄週數最小的早產兒。

中山醫學大學附設醫院發布新聞稿指出，這名早產兒是中山附醫週數最小的極低體重早產兒，在媽媽懷孕只有138天時，就於民國110年10月4日出生，當時妊娠週數僅僅21週又5天。

中山附醫新生兒科主任王杏安指出，出生體重僅有370克，有如1罐易開罐飲料的重量；按照目前優生保健法，22週以下的早產兒因為預後不佳，一般都是不特別進行急救措施，然而早產兒出生時的那一聲哭聲，展現了堅強的求生意志，醫療團隊破例插管搶救了這個小小生命。

中山附醫表示，國外紀錄上最小的早產兒出生體重為212克，但其週數為23週，週數越小意味著成熟度的不佳，週數越小存活率越低，而這名早產兒出生週數僅21週又5天，堪稱超越國外紀錄上最小的早產兒。

王杏安指出，面對過去幾乎無21週存活案例，由於21週的不成熟度仍然有一定侷限，例如皮膚的不完整性，保溫箱雖可提供高達80%以上的濕度，但幾無角質的皮膚，除了不斷散失體液是個困難外，皮膚破損無法固定所有建立的管路，還有可能帶來的感染，都讓醫療團隊面臨困難重重。

王杏安表示，在照護半年的日子裡，因為早產兒肺部發育不成熟，嚴重的呼吸窘迫症候群，出生即接受一連串急救插管，給予人工肺泡表面張力素，歷經傳統呼吸器、高頻震盪呼吸器等的治療，同時小小身軀被包裹在無菌的聚乙烯袋，住在溫暖且濕度極高的保溫箱中，藉以模擬在子宮發育的環境，以減少體液散失。

早產兒在照護過程也經歷多個手術，王杏安說，包含動脈導管栓塞術、壞死性腸炎併發腸穿孔及腹膜炎的引流手術、早產兒視網膜病變的雷射和眼球內注射手術，關關難過但早產兒都勇敢堅強度過，直到今年4月9日，在矯正年齡接近2個月時，體重從出生時的370克順利成長到4600克。

王杏安表示，雖因早產兒慢性肺病合併肺高壓，小女嬰戴著鼻導管氧氣搭配藥物控制順利回家照護，醫護人員準備了蛋糕幫慶祝，感佩早產兒的堅強和努力；在父母親細心呵護及醫療團隊共同努力下，今年5月底，矯正年齡3個半月時已順利脫離氧氣鼻導管。

王杏安強調，早產兒現在矯正年齡5個月，體重已經6.3公斤，發展的里程碑也都和足月兒一樣正常，感謝孩子給予醫療團隊機會，告訴他們堅強活下去的信念，更勇敢面對種種艱難挑戰，才讓他們有機會給予爸爸媽媽一個更完整的家。（編輯：陳仁華）1110719