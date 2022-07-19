中市張姓小姐向媒體投訴，她向人借款僅簽下14萬元本票，價值1500萬元透天厝竟遭法院不當拍賣僅980多萬元，控訴「法院好黑？」對此，台中地院今天澄清表示，除本票聲請強制執行外，抵押債權人、台中市府地方稅務局、環保局、勞保局、中央健康保險署及台中監理所等併案執行債權人，合計債權本金金額超過1千1百萬元，並非僅14萬元。

屋主張女及表妹王女向媒體指控，張女在2020年1月間向林女借14萬元，簽下1張本票後，同年2月已償還7萬6000元，林女卻持本票向台中地院聲請強制執行，張女在同年6月及7月間共匯款6萬9700元，償還14萬5700元，已給本金及利息，因基於信任，沒有取回本票。林女竟聲請本票強制執行，在同年9月獲准後，又向台中地院聲請查封張女名下透天厝拍賣。

王女說，張女在2021年即到對岸工作，並不知此事，法院的文件寄到戶籍地遭退回，甚至法院查封，也沒有封條，她住在表姊該透天厝，到今年3、4月有人來看房，驚覺不妙。該透天厝上月遭法拍以980多萬元拍出，遠低附近行情價1500萬元，王女批，至少損失500萬元以上，並質疑「法院好黑？」

媒體報導指出，張女委任的賴姓律師還質疑台中地院民事執行處，因區區14萬元債務，房子被法拍一定有問題，甚至是違法，且台中地院民事執行處不讓她閱卷，她無從找出癥結。

台中地院行政庭長、發言人林源森今日澄清指出，經瞭解該強制執行案件的債權人除本票聲請強制執行債權人外，還有拍賣抵押物債權人、次順位抵押權人及台中市政府地方稅務局、環境保護局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署、台中區監理所等併案執行債權人，合計債權本金金額逾1千1百萬餘元。

林源森對此表示，強制執行案件尚在進行中，不方便對外說明，當事人與律師若有異議，可提出債務人異議之訴等程序尋求救濟，保障權利。