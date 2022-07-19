俗話說「害人之心不可有，防人之心不可無」，時時刻刻都要保持著防備之心，因為再親近的人都可能背叛與欺騙。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、天秤座和白羊座的人，個性單純沒心機，很容易受騙上當，特別是雙魚座和天秤座，在感情方面較容易受到傷害。

1、雙魚座

雙魚座對於工作和人情世故是很精明的，但在愛情上就顯得非常單純，他們對愛情的追求不參雜任何一絲利益，認為只要擁有愛情就是擁有一切；但這種單純的認知反而讓他們很容易受傷害，因為會被對方所展現出來的表象蒙蔽、欺騙。建議雙魚座談戀愛還是小心為上，等到真正了解一個人之後，再決定是否要在一起。

2、天秤座

天秤座對人不太有防備心，別人說什麼他們都會輕易相信，如果被傷害了，他們會難過、失望，但當對方聲淚俱下地辯解、道歉，他們又會選擇原諒；在愛情中也是如此，天秤座會因為對方的冷漠或背叛，而產生想要離開的念頭，不過當對方低頭示弱，他們就能再一次接受。

3、白羊座

白羊座天生對食物特別熱愛，現在的社會一顆糖都騙不到小朋友，卻能輕易地騙到白羊座，因為他們認為，只有親近的人才會彼此分享食物，對他們來說，沒有比吃更重要的事情，所以他們跟許多人的友誼都是在吃東西時建立的，但這段時間也是他們最容易受騙、上當的時間，很常吃著吃著就答應了某件不公平的事情。