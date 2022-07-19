台南城西廚餘高速發酵廠以家戶廚餘製成肥料，獲行政院農委會核發全國首張由環保機關以廚餘做成肥料取得的雜項肥料登記證，台南市環保局命名為「尚好肥」，預定8月上市。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，因應防範非洲豬瘟，為廚餘停止養豬政策做準備，環保局民國108年著手建置廚餘高速發酵廠，傳統廚餘堆肥60天才能將廚餘轉化成堆肥，廚餘高速發酵廠10天就能將廚餘變肥料。

台南市環保局指出，「尚好肥」預定8月底上市，品質獲農委會認可並核發雜項肥料登記，是全國首張由環保機關以熟、生廚餘做成肥料且取得雜項肥料登記證，也是台南市環保局繼10年前推出「尚介肥」以來第2款品牌肥料，家戶廚餘變黑金，不僅增加廚餘去化管道，還為市庫增加收入。

台南市環保局指出，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等），以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣，「尚介肥」屬生廚餘肥料。熟廚餘指的是烹飪後的食物類如米食類、麵食類、豆製品、蛋肉類、加工食品、雜糧類等，回收後主要用來養豬，「尚好肥」含有熟廚餘。

台南市環保局指出，「尚好肥」氮含量較高，較適合在長葉子的生長期和以葉部為食用（如蔬菜）或觀賞（如草皮，觀葉植物）為主的作物；加上含磷量不錯，也適用在開花期或以觀花為主的花卉開花植物。（編輯：郭諭儒）1110719