位於新北市汐止區大同路一段上的一家露天資源回收場，今（19）日上午傳出火災，現場濃煙沖天，所幸警消趕抵，迅速控制火勢，無延燒之虞，現場沒有人員傷亡。
今天早上11時許，新北市汐止區大同路一段一間露天回收場起火燃燒，由於現場易燃物多，火勢不小，遠遠便可看見竄出的濃煙，還有一台怪手來不及駛出遭到波及。
所幸消防趕抵，迅速佈線灌救，控制火勢，並無人員受傷，至於起火原因為何，則仍待警方進一步釐清。
位於新北市汐止區大同路一段上的一家露天資源回收場，今（19）日上午傳出火災，現場濃煙沖天，所幸警消趕抵，迅速控制火勢，無延燒之虞，現場沒有人員傷亡。
今天早上11時許，新北市汐止區大同路一段一間露天回收場起火燃燒，由於現場易燃物多，火勢不小，遠遠便可看見竄出的濃煙，還有一台怪手來不及駛出遭到波及。
所幸消防趕抵，迅速佈線灌救，控制火勢，並無人員受傷，至於起火原因為何，則仍待警方進一步釐清。
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