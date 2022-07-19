由於現場易燃物多，火勢不小，遠遠便可看見竄出的濃煙，還有一台怪手來不及駛出遭到波及。（消防提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市汐止區大同路一段上的一家露天資源回收場，今（19）日上午傳出火災，現場濃煙沖天，所幸警消趕抵，迅速控制火勢，無延燒之虞，現場沒有人員傷亡。

今天早上11時許，新北市汐止區大同路一段一間露天回收場起火燃燒，由於現場易燃物多，火勢不小，遠遠便可看見竄出的濃煙，還有一台怪手來不及駛出遭到波及。

所幸消防趕抵，迅速佈線灌救，控制火勢，並無人員受傷，至於起火原因為何，則仍待警方進一步釐清。