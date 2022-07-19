中廣董事長趙少康今（19日）在臉書以「我吃美國牛小排又怎樣？」為題，指出自己上周末吃日本料理時因日本和牛太油且太貴，因此點了美國牛小排做為火鍋搭配的肉類，「結果惹來一群民進黨的側翼來踢館，挑戰我為什麼反對萊豬卻不怕萊牛？」

趙少康痛批，這些綠營側翼實在無聊，「也不用功去翻翻我以前講過的話，我一向開大門走大路，對美牛美豬態度始終如一，絲毫沒有前後矛盾之處。」趙也提到，當年討論美牛進口時，自己就在節目中公開說喜歡吃美國牛肉，「美國牛肉比澳洲牛肉好吃，台灣黃牛肉當然最好吃，又香又有咬勁，但產量太少，價格又比較高。」

至於為什麼不支持美豬進口？趙少康表示公投宣講時自己說的很清楚，美牛跟美豬完全是兩回事：

1、在台灣我們不常吃牛肉，但常常吃豬肉。

2、台灣牛很少，但台灣豬很多，最多時一年養一千多萬頭豬，現在也有五百多萬頭在養。

3、台灣豬肉比美國豬肉好吃得多。

所以就算美國牛肉和美國豬肉都含有萊克多巴胺，我們牛肉吃得少、豬肉吃得多，當然吃美國豬的風險比吃美國牛高得多，這是簡單的加減乘除算數問題。

趙少康直言，在台灣吃到的美國牛也不一定含有萊劑，「就算有，以我吃的美牛那麼少，風險也很低。」最後更狠酸，自己唸大學時到西門町看電影，會先到桃源街吃牛肉麵，但沒錢捨不得點牛肉麵，都只點便宜的牛肉湯麵，但會加一堆店家提供的免費炒酸菜來提味，「現在不必加什麼炒酸菜了，光是1450的酸言酸語就酸氣沖天了。」