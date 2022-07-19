台中市市長盧秀燕擁超高支持度，被市民暱稱「媽媽市長」。盧也搭上近來引發熱議的「哥吉拉之亂」，刊出一張雙手捧著小小兵公仔、與它溫柔對視的照片，打趣稱自己回到家看到公仔還在感到安心，「我會跟老公好好溝通，不能輕易送人」。此文獲得萬名網友按讚，紛紛直呼好笑與可愛。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出一張她雙手捧著小小兵公仔，露出洋溢笑容與其溫柔對視的照片，寫道：「Bello！很多公仔都很可愛，剛回家看到小小兵還在，覺得很安心。我會跟老公好好溝通，不能輕易送人。」

此文獲得萬名網友按讚、湧入超過230則留言，迴響熱烈。台中市政府警察局刑事警察大隊臉書粉專現身留言，刊出一張盧秀燕與警犬的合照道：「報告媽媽市長！台中市刑大的刑警和警犬，會認真守護市民的寶物的！」盧則回應三個加油的手勢。

其他網友則紛紛留言：「市長，妳太可愛了啦，有跟上時事耶」、「媽媽市長很可愛」、「媽媽市長很懂噢」、「後面櫃子上還有飛輪海，原來市長以前也是迷妹！」「請問那套漫畫是網球王子嗎？可以跟市長媽媽借來補完進度嗎」、「謝謝妳，辛苦了，台中因妳更好」。