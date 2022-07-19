由於進入傳統旺季，玉晶光(3406)下半年營運展望樂觀，玉晶光董事長陳天慶表示，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也是正向看待，美系外資最新報告看好玉晶光在新產品增長，上調玉晶光目標價至525元，不過受到傳聞蘋果多個部門將放緩明年徵才及支出影響，玉晶光盤中股價走弱。

大陸解封復工，玉晶光6月合併營收11.52億元，月增42.53%，年增1.49%，受到傳統淡季及大陸封城影響，累計第2季合併營收為28.71億元，季減15.14%，累計上半年合併營收為62.55億元，年增22.59%，為歷年同期新高。

7月起逐漸進入傳統旺季，玉晶光預期，營運狀況將會顯著的改善，陳天慶表示，客戶今年給予訂單量較去年多，無論是手機鏡頭P(片)數量跟值均較去年提升，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。

美系外資新報告預期玉晶光將於今年下半年為Meta Quest Pro進行鏡片貼合(lamination)，以及2023年下半年切入iPhone潛望式鏡頭(periscope lens)，考量玉晶光在新項目增長，將玉晶光2022年及2023年每股盈餘預估分別調高1%及9%，給予「建議買進」評等，目標價由480元上調至525元。