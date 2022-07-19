《裸身求愛21天》陌生男女初見面就一絲不掛。（MyVideo提供）

近來戀愛實境節目夯，Discovery頻道也以冒險實境節目《原始生活21天》作為延伸，推出史上最大膽、尺度最大的荒島約會實境秀《裸身求愛21天》，8男8女參與者全員一絲不掛脫光光，在無人島上以最原始的本能找尋真愛，有如「戀愛天體營」，互不相識的眾人為了熟悉彼此個性，大夥還提議玩起椰子傳球展現個人魅力，形成「裸體多人運動」的奇觀。

《裸身求愛21天》將16名單身男女送到一座小島上，在野外求生的同時，也發展浪漫關係，光是彼此袒裎相見就充滿話題，其中消防員出身的巴拉克，一見到短髮俏麗、身材姣好的蘿倫，身體立刻有了「生理反應」，尷尬囧況直接映入對方眼簾，蘿倫忍不住笑說：「我完全能理解，我很漂亮，他能怎麼辦？」眾人也直呼初次見面都只能猛盯著對方眼睛說話，深怕眼神亂飄被當成「變態」，但美好的胴體仍讓人忍不住多看兩眼。

節目中的人氣王是金髮美女布芮，她先是與擁有八塊肌健壯身材的班尼調情，班尼立刻淪陷於美人計，兩人才認識兩天就在夜晚抱睡，還在海邊忘情激吻，但正當班尼暈船之際，布芮又轉向愛好狩獵的歌手班恩搞曖昧，陽光男孩傑伊也頻頻向布芮釋出好感，錯綜複雜的男女關係讓班尼大感傷心。布芮則表示：「我覺得多方嘗試很重要，我不想傷害任何人的感情。」年輕男女們的愛情觀令人大開眼界。

初登場就「凸槌」的巴拉克與蘿倫感情發展無果，他將獵豔目標鎖定上個性害羞的攝影師雀兒喜，頻頻出招撩妹，兩人有次在海邊聊天，巴拉克趁著曖昧氣氛來一記突襲熱吻，讓雀兒喜瞬間羞紅臉、心跳加速，巴拉克見對方也有好感，再次邀雀兒喜深夜約會，並高招問：「妳的吻功好嗎？能讓我領教嗎？」隨即嘴巴湊上，二度成功索吻。節目在MyVideo每週五晚間12點更新。

此外，Discovery紀錄片《強尼戴普vs.安柏赫德》已在MyVideo上線，該片記錄強尼戴普在英國控告太陽報的誹謗官司，首集從強尼戴普的角度出發，律師與親友團舉證其並非家暴者，同時也質疑安柏作證的誠信度；第2集則以安柏赫德方的說法為主軸，述說了兩人從相識到相殺的過程，以及提出的14項家暴指控。本片曝光了大量《太陽報》律師取得簡訊、錄音和照片證據，並且訪問了兩造律師和記者，對此家暴疑雲進行剖析並發表看法。