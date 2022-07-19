尤姓男子在北高雄開設養生館，但卻讓館內小姐與客人做「全套」性交易，每次新台幣2000元，他從中抽取400元。檢警蒐證後，當地警方於去年11月持搜索票到場查緝，查獲黎姓女子正要與客人做性交易。橋頭地院審理後，依刑法之圖利容留媒介性交罪，判處尤男3個月徒刑。可易科罰金。

當地警方發現這家養生館有小姐與不特定男士做性交易，警方先喬裝成要按摩的客人到場蒐證，得知這家養生館確實有小姐提供全套的性服務。於是，警方於去年11月10日持搜索票到該店搜索，發現黎女正要與客人做性交易。

警方在這家養生館起出保險套共97個及潤滑劑1瓶等證物。兩名黎姓女子到案時供稱，為了賺錢，所以會提供全套服務。尤姓負責人坦承犯行，他以營利為目的，讓小姐與客人從事性交易，他再從中抽取場地提供費用。

尤姓男子之前曾涉犯妨害風化案件，經法院判處罪刑確定的前科紀錄，他對此沒有心生警惕，再次為了牟利讓養生館小姐與客人做性交易，從中獲取金錢。但考慮他犯後坦承犯行，態度尚可，依圖利容留媒介性交罪，對他判處3個月徒刑。可易科罰金。可上訴。