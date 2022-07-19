111年全國中等學校運動會本月1日起第二階段復賽，新竹縣跆拳道小將表現亮眼，共摘下1金2銀3銅及3個第五名、4個第七名，成績更勝去年，其中湖口高中為最大贏家，縣長楊文科肯定選手身手矯健，堅持到底，展現平日苦練成果，也鼓勵所有參賽選手再接再厲！

湖口高中共踼出1金1銀3銅及3個第七名，其中黃田鑫榮獲國女68公斤級金牌、黃國丞高男68公斤級銀牌，謝宣浩（國男45Kg級）、姜秉辰（國男63Kg級）和陳德曜（高男58Kg級）3人皆獲銅牌，顏柏翔（高男68kg級）、徐傑祺（國男55Kg級）和陳世益（國男51Kg 級）3人則獲第七名。

湖口高中跆拳道教練張添煜說，因團隊人力調度，國女冠軍黃田鑫勇敢改變，半年前才從個人「品勢」項目轉到「對打」，疫情中斷全中運，讓她增加3個月練習時間，順利奪冠。

竹東國中羅雅薰榮獲國女組46公斤級銀牌，彭敔柔得到44公斤級第五名，表現不俗。竹東國中教練薛肇璿表示，羅雅薰從幼稚園大班起練跆拳道，去年獲得全中運銅牌，這次成績再往前跨一步獲得銀牌，技術訓練紮實，克服美食誘惑維持體重，也是她很大的挑戰。而彭敔柔非體育班，利用下課及放假時間勤練，拿到全國第五名佳績，非常難得。

縣府教育局表示，全中運前6名可獲得奪牌獎勵金外，前3名得主未來1年縣府還會按月發放培訓補助金，鼓勵績優運動選手再接再厲，參與全國性甚至世界性的體育競賽，提升新竹縣的運動競技實力。