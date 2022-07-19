中市知名勤美誠品綠園道商圈民眾苦於噪音車炸街，環警監聯合執行。（台中市第一警分局提供／陳淑芬台中傳真）

中市知名勤美誠品綠園道商圈噪音車炸街擾民！附近居民反映每周五晚間常有重機同好舉辦車聚，往來引擎聲巨響、車友高聲聊天，噪音擾人苦不堪言。中市第一警分局7月15日周五起一連兩天深夜，在附近路口執行取締酒駕及路檢勤務，共攔查10多輛重機，其中3輛未符標準，各依《噪音管制法》開罰2700元。

中市警一分局在7月15週五起一連二天深夜時段，在西區公益路段、勤美綠園道及向上、美村路等重要路口，執行高強度取締酒駕封閉式路檢勤務，運用警力規劃口袋戰術，15日晚間結合環保局、監理站執行聯合稽查作業，查緝暑假車聚重機改裝違規車輛。

執勤員警15日深夜，在路檢點聽到一陣陣引擎聲，經呼叫無線電通知線上騎乘警用機車，以甕中捉鱉方式布署圍堵攔查，規劃將車輛引導至檢測地點，共攔檢10多輛重機。

其中，2名穿著勁裝的年輕男騎士各騎著帥氣重機車而來，經警方引導駛入檢測站，經環保局及監理站人員現場查驗後二部重機，噪音檢測均達96分貝以上超過標準值，未能過關。未久，又有一名拉風少年騎打檔重機車而來，經員警攔檢後環保局施測，噪音竟高達108分貝。

警一分局表示，針對噪音車炸街擾民不定期擇適當地點規劃執行「環、警、監聯合稽查」，每日並於各重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，結合「靜城專案」勤務，除取締超速車輛，並針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關進行檢測，經統計111年度，已通報近百件；另使用科技執法移動式測速照相，111年1月至6月取締超速違規1萬806件。