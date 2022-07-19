炎亞綸親自研發手搖品牌鍋煮奶茶。（茶明載波提供）

炎亞綸大力推薦鍋煮奶茶。（茶明載波提供）

炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」不畏疫情影響，營業額穩紮穩打在7位數，他說疫情爆發之時，本想暫緩新品研發，但不易退縮的他反而激起更多的鬥志大舉投入研發心力，堅持品質的他也以「不放過」形容自己的研發：「每一個新口味一定都是我點頭拍板滿意後才推出。」

炎亞綸是近期炙手可熱的一線男星，因實境節目《來吧！營業中》讓觀眾看見他真性情的魅力，會想將鍋煮奶茶帶進實境節目當主打飲料嗎？他坦言很想，但可惜一直錯過時間，他也笑說會在第2季節目中先發制人，將鍋煮奶茶介紹給顧客，至於會想請哪位主持人負責特調？堅持品質有相當信心的他說：「我自己來。」

有不少網友好奇工作滿檔的他，是如何同時多角經營副業，還能每天潛伏在各大粉專回覆網友留言，炎亞綸透露自己在時間上有精密的比重分配，時間安排仍以主業為主，副業部分則由信任的團隊幫忙，睡眠時間夠嗎？他笑說：「目前每天至少有睡4到5小時，已經習慣這個睡眠時數，也很足夠了。」

「茶明載波」自去年宣布升級成2.0，推出全台最強「鍋煮奶茶」後，炎亞綸今再宣布與「全家便利商店」獨家聯名推出絨韻鍋煮風味奶茶，使用斯里蘭卡高海拔紅茶為基底，搭配上50％的乳含量，調配出如同絲絨般滑順的豐富口感，再現鍋煮奶茶的經典風味，讓酷愛喝奶茶的他直喊：「奶茶控必搶！」

「茶明載波」目前全台唯一門市在台中勤美商圈，對於此次與「全家便利商店」聯名合作，讓全台民眾可以喝到精心調配的鍋煮奶茶，感到相當興奮，炎亞綸自認喜歡分享，尤其能將辛苦的結晶分享給所有人，他打趣在實境節目中，去過多次全家便利商店，笑喊：「被服務滿開心的！」稱讚「全家便利商店」的店員服務滿分。