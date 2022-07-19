立委楊瓊瓔邀相關單位19日現勘，養工處允諾2周內完成側溝清疏。（陳淑娥攝）

國道4號台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，造成水淹腳踝。立委楊瓊瓔邀相關單位19日現勘，養工處允諾2周內完成側溝清疏，高公局二工處預計10月底前移除水泥鋪面，恢復土壤涵養水源功能，並施作截水槽，攔截過量地面水。

國4豐潭段工程全線進度約97％，預定年底完工，其中潭子工區緊鄰豐興路二段503巷社區，因工區鋪設水泥，無法及時涵養過量地面水，致社區積淹水，新田里長吳政潭向立委楊瓊瓔、市議員賴朝國反映。

住戶表示，上月豪大雨，豐興路2段雨水灌向較低窪的社區，約有10多戶水淹腳踝，鄰居趕緊運來沙包擋水，並用掃具趕水，沙包堆成護城河，現在只要下大雨就開始擔心。

高公局二工處第四工務所主任張瑜超說明，工區旁社區積水的原因，除瞬間暴雨超出負荷外，另民宅旁土溝淤積多年，已出動挖溝機協助清淤。經進一步清查，該社區週側有排水系統(暗溝)，惟民宅地勢低窪，洩水速度慢，若遇有短延時強降雨，較易積水。

張瑜超指出，由於該地域係經中央地調所公告「地下水回補敏感區」，原設計並未設置排水設施，以使地面漫流水回補地下水，將協助增設截水槽，攔截因強降雨所產生的過量地面水，提前導引至既有溝渠。

楊瓊瓔表示，相關單位體檢水路，已找出淹水原因，二工處務必要在10月底前將工區復舊，除移除水泥鋪面，恢復原有土壤地面，並施作截水槽，配合台中市養工處清疏側溝，一勞永逸解決淹水問題。