美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室今天說，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）20日將向美國國會發表演說。

路透社報導，裴洛西辦公室今天透過聲明表示，美國國會議員將於20日上午11時接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜。

歐倫娜在美國華府展開一連串高調會晤，今天會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken），還將會見美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，布林肯向歐倫娜保證美國對烏克蘭的承諾。布林肯也肯定歐倫娜和平民一同處理戰爭造成的創傷和其他損害的工作。

據美聯社報導，歐倫娜今天也會見美國國際開發總署署長（USAID）鮑爾（Samantha Power）。國際開發總署已金援烏克蘭數以十億計美元，來支持烏國政府和人道需求，此外也正努力緩解因俄烏戰爭加劇全球糧食短缺問題。

澤倫斯基在俄烏戰爭初期也曾對美國國會議員發表視訊演說，獲得國會成員起立鼓掌。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110719