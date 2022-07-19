新北市政府與皇翔建設於上午舉辦土城區頂埔運校段61筆土地公辦都更案開工典禮。（王莫昀攝）

新北市政府與皇翔建設於上午舉辦土城區頂埔運校段61筆土地公辦都更案開工典禮，新北巿長侯友宜直言，此案是土城第一件的公辦都更，能夠整合非常不容易。皇翔副總經理游玉華也說，此案103年得標，歷經約8年整合，特別是在原物料上漲下，未來更將面臨進一步挑戰，將努力透過成本管控達成目標。

土城頂埔公辦都更案基地面積3506坪，將與建共3棟各為10層、14層及20層、地下3層的住宅大樓，皇翔分回百餘戶。

侯友宜指出，新北市的大進步是在進行式，尤其新北市不但公辦都更、都更三箭、多元都更全力齊發，都更的申請在他任內就核准了595件，核准的是20年總和的四倍，所以都更如火如荼，在轉變一個城市的躍進，尤其今天在土城的公辦都更，是土城第一件的公辦都更，能夠整合非常的不容易，因為這個地段好，在頂埔站旁邊，也在土城智慧製造的中心點，不但可以帶來經濟產業的發展也可以帶來更多人口的進駐。

此案整合被外界稱為歷經八年抗戰，游玉華直言，真的很辛苦，即使目前面對工料上漲，基於誠信原則，還是會努力做下去，比一般建案幸運的是，公辦都更可用外籍移工，縮減成本壓力。

對於房巿前景，游玉華表示，通膨效應下，一般人多還是認為買屋可保值，畢竟比投資股巿獲利穩定，交通便利、地段好的區域是不會寂寞的。面對升息、打炒房，游玉華不諱言，目前很多效應在產生，民眾比較觀望，但有需求、看到好案子還是會進場購屋。

皇翔目前有5處新北市府的公辦都更案，其中民權段(來青)已完工，其餘持續規畫及興建中，游玉華指出，由於是上巿公司必需有案源，未來還是會持續購地參與都更，在區位上以雙北居多。

皇翔近期銷售中的成屋有敦北民生、來青等，预售興建中的有芊翠、芊越，現階段已接近完銷；今明年前還會持續推出的預售個案有土城永寧站、萬華漢中段、敦北南京等案，規畫中個案有杭州南路、富氏臨沂等案。