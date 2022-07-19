嘉義市長黃敏惠昨篩出陽確診後，隨即展開居家照護隔離，儘管感到很不舒服，今早仍以視訊方式主持市務會議。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠昨篩出陽確診，儘管感到很不舒服，今早仍以視訊方式主持市務會議。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠昨篩出陽確診後，隨即展開居家照護隔離，儘管感到很不舒服，今早仍以視訊方式主持市務會議，更不忘叮囑市府團隊防疫不鬆懈，市政不停歇。

黃敏惠也在會議中感謝各界關心，表示確診後確實很不舒服，早上起床喉嚨仍有些痛，但喝水後稍有緩解，醫生也叮囑她要多休息。

市府幕僚表示，黃敏惠透過視訊聆聽市府團隊各項業務推展進度，並給予裁示，也提醒同仁努力推動市政之餘記得要多運動，保持身體健康，市政工作不止步，將代黃敏惠跑市政行程的副市長陳淑慧也說會隨時彙報市政推動狀況，與同仁齊聲祝市長早日康復。