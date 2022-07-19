國政基金會今日邀請台大心理系名譽教授黃光國，也是國安局長陳明通的老師，與教文體育組陳學聖召集人持續檢視林智堅於中華大學所撰寫的碩士論文，從學術倫理的「自律」精神角度切入，反思當前不重「自律」、反重「相挺」的亂象。黃光國直言陳明通表現讓他覺得丟臉，對於民進黨全黨挺林智堅，更是「無恥近乎神勇」。

陳學聖表示，陳明通是黃光國教授的學生，是不是學生出現問題，老師有責任。民進黨發動大量政治資源為林智堅的論文「正名」，再度顯示民進黨人不重事實及誠信，只講政治利益的本質。目前已有論文比較軟體，是否有抄襲一對比就知，根本不用等兩個月，困難的是願意背書的人少，可能怕被抄水表。

陳明通是黃光國教授的學生，但是黃光國覺得陳明通的表現讓他覺得很丟臉，反而游盈隆也是其學生，卻很有有骨氣地退出民進黨。黃光國認為「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任。前教育部長蔣偉寧因為指導的學生涉及偽造審文而遭國際期刊撤銷論文案，宣布請辭教育部長。反觀民進黨無恥近乎神勇。

黃光國認為，一位老師一年指導六個研究生已經很了不起了，陳明通真是厲害。論文寫完都希望大家看，希望被引用，作為一個教授最光榮的就是寫一篇論文要讓大家看。蔡總統的論文是整個社會腐化的開端，民進黨揪團相挺林智堅，但是蔡總統和多數陳明通指導的論文卻不敢讓人看。

黃光國拿出韋伯選集，指出選集中所提，在政治的領域中，最嚴重的罪惡，歸根究底來說只有二：不切事和沒有責任感。民進黨就是有這兩種致命的罪惡，例如：製造了網軍，不抓假新聞，反而製造假新聞。非常擔心臺灣的前途，民進黨是執政黨又是立院多數，什麼都可以通過，國務費、家務費通用，是非都搞不清楚。