高雄針對20年以上，6樓以上消防設備不合格老舊大樓，推動全國唯一「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，透過暫時性替代方式補強消防設備不足，已完成701棟大樓補助。

高雄市鹽埕區城中城大樓去年10月因大火損毀，釀重大傷亡，引起全國對老舊公寓大廈防火避難安全重視。高雄市政府推動全國唯一「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，自今年3月2日公告受理申請至6月30日截止，已完成3階段共701棟大樓修繕補助，提昇老舊公寓大樓基本消防安全。

高市消防局今天上午發布新聞稿指出，市府針對超過20年，6樓以上消防設備不合格大樓，補助大樓共用部分避難方向指示燈／牌、出口標示燈／牌、緊急照明燈、住宅用火災警報器及滅火器等設備，確保在大樓消防設備完成改善期間，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足。

高雄消防局長王志平表示，依消防法第6條規定，住戶有設置維護消防安全設備義務；這次針對20年以上領得使用執照，消防安全設備不合格的老舊大樓，分階段由消防局委託廠商協助維護修繕3燈2器設備，提供老舊公寓大樓基本消防安全，減輕住戶負擔。

消防局提醒，有關消防安全設備除依規定設置外，平時仍應妥善維護，確保功能正常，以期災時發揮功能，減少災害生命財產損失。（編輯：郭諭儒）1110719