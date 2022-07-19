女星小甜甜（張可昀）2021年1月與小5歲圈外老公宋先生登記結婚，並在同年7月生下女兒「米苔目」，幸福組成一家三口，升格當人妻、人母一年多的小甜甜，回憶夫妻相處和育兒點滴，除了感嘆姊弟婚姻不容易，她也透露，曾和老公吵到帶著女兒離家出走。

小甜甜和圈外老公結婚1年多，女兒也剛滿周歲，談到婚姻和育兒生活，根據《三立新聞網》報導，小甜甜則坦言，姊弟婚姻不容易，吐槽老公很幼稚「搞得家裡有4個小朋友（加上兩隻狗），而且他（老公）又會頂嘴」，小甜甜感嘆，她自從出月子中心後，就再也沒有感受到睡飽的日子，還虧老公睡得很飽「都沒有起來，想踢他出去」。

小甜甜坦言，夫妻起衝突時，她就會把離婚掛在嘴邊，小甜甜還透露，曾和老公吵到帶著女兒離家出走，並表示自己當時哭得很慘，但心中的壓力也不知如何表達，所幸白家綺夫妻從中協助，才讓夫妻和好。

由於小甜甜將進劇組拍戲，懷二胎計畫也要暫緩，至於有沒有考慮去凍卵，小甜甜則表示，自己算是容易受孕的體質、加上老公還年輕，因此小甜甜認為，她要再自然受孕應該不難。