林佳龍競選辦公室今發布第二波競選發言人，由立法委員賴品妤、律師李晏榕出任，擴大發言人陣容。

立法委員賴品妤為新北市第十二選區民選立委，選區範圍包含汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區，除了擔任該戰區負責人外，林佳龍也邀請年輕有活力的賴品妤委員加入發言人群。

林佳龍競選辦公室指出，賴品妤首次參選便贏得新北第十二選區人民支持，在立法院的問政表現專業優秀，與林佳龍在擔任交通部長任內共同關心新北市交通與觀光議題。林佳龍認為現年30歲的賴品妤，能為年輕人關心的議題發聲，未來也將協助團隊掌握青年事務，注入年輕活力。

律師李晏榕，為留法知名家事法律師，擁有台灣與法國雙律師執照，也曾任民進黨中央黨部發言人，其外公為新北市新莊迴龍人，對於新北市並不陌生。林佳龍邀請李晏榕律師加入發言陣營，將倚重李律師的正義感與法律專業，協助團隊對外發言。林佳龍認為李晏榕特別關注人權、性別及弱勢權益，過去也與新北市政府有許多互動，未來除了發言工作，也將倚重她在相關議題上的專業見解。