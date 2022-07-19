范姓小貨車駕駛，今年3月21日下午4時許，駕車行經國道3號南向16.1公里處，因未繫安全帶遭國道警察攔查，停靠路肩時心生不滿，竟倒車衝撞停在後方的警車車頭，警車維修費17萬多元，范雖辯稱不小心，但檢察官調查，車輛入檔需按下釋放鈕，認定范男故意毀損公務員職務上掌管物品，依妨害公務罪起訴。

54歲范姓駕駛與副座乘客王女均未繫安全帶，行經國3號遭國道第九公路警察大隊員警攔查，范拒絕配合，一下即拿出類似感冒糖漿的液體飲用、吃檳榔，員警表明要依規定開出紅單，范返回小貨車拿證件時，趁副駕駛座王女下車，竟變換排擋到Ｒ檔，再踩下油門倒車衝撞編號928的巡邏車車頭，前後不過5分鐘。

另一輛警車10分鐘後到場支援，當場逮捕范男，他聲稱，低頭去找證件時，沒注意小貨車倒退撞到巡邏車，撞到後才發現車輛有倒退，不是故意的。

但員警作證，范男衝撞巡邏車時，眼睛看著照後鏡，而且是趁副駕駛座王女一下車，馬上倒車，巡邏車當時是靜止的狀態，員警站在小貨車車頭前方，並未受傷。檢察官認為，自排車輛具有「避免誤觸排檔桿或排入錯誤檔位，從Ｐ檔排至R檔、Ｎ檔等需要按下檔位釋放鈕才可入檔」顯見是故意手動操作，范男駕駛小貨車倒車衝撞巡邏車，依妨害公務罪提起公訴。