台灣夏季高溫狂飆，甚至有民眾熱到昏倒。一名男網友透露，最近天氣熱到爆，看到路上行人都還是口罩戴好好，讓他很佩服台灣人的耐熱功力，直言口罩好像變成衣服的一部分了，引起網友討論，不少人哀嘆地說，台灣人就是奴性高，但也有許多網友痛批這個政策很糟糕，在這樣的天氣裡戴口罩真的會逼死人。

一名男網友今天在PTT上發文說，真佩服台灣人的耐熱能力，七月的天氣熱到不行，放眼望去民眾在戶外仍舊口罩不離身，幾乎所有人都還是繼續乖乖戴口罩，似乎口罩已經變成衣服的一部分，出門不穿衣服不行，所以也不能不戴口罩。

男網友指出，在這樣的大熱天裡面戴口罩，大家看起來好像一點怨言都沒有，不知道有沒有不管天氣再熱，大家都還是口罩戴緊緊的八卦啊？

貼文引起網友討論，「多數國家只剩密閉空間要戴了，台灣人真的奴」、「沒什麼好佩服的，就是怕被罰而已」、「我也想拿下來，但家有父母、小小孩，所以我願意忍耐換得他們的安全」、「台灣人真的奴」、「家人怕到連在家都戴口罩」、「奴性民族的特色」、「怕拿下來會被罰錢啊！」

不過，也有網友爆氣說，這種天氣戴口罩真的逼死人，可以開放餐廳內用，卻不解除口罩，真的超擾民，「38度氣溫騎車戴口罩，是不是很有病」、「你要戴就自己戴，沒道理強迫所有人，現在政策就是健身房或餐廳的門像一道超強結界，一進去就可脫口罩，超沒道理」、「可內用，但要戴口罩，笑死」。