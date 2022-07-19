被稱為「八點檔一姐」的資深藝人連靜雯，傳出遭詐欺集團以愛情詐騙及投資陷阱詐騙失金，據檢警調查，連靜雯是去年5月4日至10月29日，分5次匯款至詐團人頭帳戶，被騙金額約418萬餘元，警方已將詐團水房幹部17人送辦，17人被依加重詐欺取財等罪起訴，全案現由台北地院審理中。

檢警調查，連靜雯是於IG上結識暱稱「Bruce」的詐團成員，誤信對方愛情陷阱及邀約投資等話術，先於去年5月4日晚間8時26分、5月5日晚間8時27分，分別匯出50萬、39萬元，匯至23歲詐團黃姓「收簿手」收購來的人頭帳戶。

另詐團以投資為由，騙連靜雯另於去年8月30日早上11時28分、下午1時45分，以及10月29日早上10時49分，分別匯出100萬、221萬5620元、7萬6678元等3筆款項，至27歲詐團郭姓成員所指定的人頭帳戶。總計連靜雯被詐騙5筆，共匯出418萬2298元。

警方查出，該詐團旗水房，以每個帳戶5萬元收購人頭帳戶後，再層層將贓款上繳給幹部。該詐團為了集中控管人頭的行蹤，要求人頭入住台北市中正區、新北市新莊、林口及桃園市龜山區汽車旅館待命，且每2天就更換住處，直到帳戶被列為警示帳戶後才可離開；人頭入住期間，每天可拿到1000元餐費，若要離開住處，都需經過黃姓嫌犯的同意。

事後被害人向警方報案後，警方去年5月26日下午搜索北市忠孝西路某旅店，當場逮捕黃姓嫌犯及販售人頭帳戶者，檢警估算詐團不法所得，總計4930萬6420元，被害人包括連靜雯共30多人。