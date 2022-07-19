桃捷公司將推出新版7天定期票，將於8月1日限期開賣至9月30日。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

暑假到來，不少遊客搭乘桃園捷運前往沿線各處觀光景點，再加上今年畢業投入職場的通勤新鮮人，使桃捷運量增加。桃捷公司祭出「7天定期票」，將今年初推出的75折7天定期票再打66折回饋乘客，令通勤族大讚，一開賣就會手刀搶購。

桃捷公司指出，去年9至12月曾試辦5天通勤優惠票，能以5折優惠每日不限趟次搭乘，等於花5天車資可搭7天車，吸引許多通勤族搶購廣受好評，限期3個月間共銷出17518張，平均每日售出195張，當時平均每日運量約1364人次。

今年1月底桃捷正式推出7天定期票，雖搭乘條件不變，但優惠調至75折，因先前疫情影響，許多上班族分流上班，通勤狀況不穩定，故短期優惠票相當熱門。

如今暑假開始，據桃捷統計，暑假開始後2周，自7月4日至17日間，平均日運量為45376人次，與暑假前2周6月13日至26日的38313人次相比，增加7063人次，運量約成長18.43％。

桃捷公司表示，為滿足遊客、上班族以及暑假後準備上學的學生通勤需求，桃捷再推出短期優惠7天定期票，將原先打75折的7天定期票再打66折回饋乘客，換算下來等於仍是打5折，將於8月1日限期開賣至9月30日，乘客可至各站詢問處洽詢。

對此，平日常在A21環北站搭車的鄧姓乘客認為，因通勤原本就有購買定期票，看到更殺的優惠非常開心，又能省下一點搭車費，到時會手刀去買。