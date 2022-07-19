教育部日前公布「111年度教育奉獻獎」的得獎名單，曾在基隆市擔任32年體育組長的王炳基老師，在他的執教生涯中，曾培養出多名籃球選手，退休後更受聘擔任基隆市教育處體育班評審委員，致力於體育教育並輔導各級學校體育發展獲獎。王炳基推動體育發展的貢獻，讓他獲得了教育奉獻獎的肯定。

王炳基老師人稱「基隆籃球之父」，他任職正濱國中體育組長的32年間，致力推動體育教育，多元發展籃球、拔河及田徑均在全國性競賽獲得佳績。退休後更受聘擔任基隆市教育處體育班評審委員。

除此之外，隨著他接手正濱國中籃球隊教練後，他帶入專業的籃球訓練觀念，提拔潛力球員，培育籃壇新秀，並一舉獲得全省中學籃球聯賽冠軍，更孕育出許多傑出選手。

他一手培養出來的籃球選手，從早期選手李金花、前台啤傅明仁教練、國手張志豪，國手李啟億、李德威，世青國手鄭鐵、世大運國手吳洋暉、李緯綸，亞青國手楊正倫、李明暉、羅家龍、林明毅、王子銘、楊瑜潔、蘇芷葳及亞洲第一小前鋒林志傑與中華隊國手張詩婕等。

基隆市109年度基層運動選手訓練站，籃球區域性對抗賽暨市長盃國小籃球賽中，王炳基更擔任委員，協助提升各基層訓練站籃球選手之團隊競技能力。他積極透過籃球運動訓練挑戰課程，建構個人及社會責任，重視團隊合作並增強生活自理能，並由團隊活動達到參與者個人經驗分享及價值觀交流，達到推展區域體育交流及推廣籃球運動，退而不休的精神與正是教育奉獻獎的最佳代表。