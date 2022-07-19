新北市消防局近日發布主管3人職務異動，消防局長黃德清表示，盼透過職務歷練，培育內外兼顧之消防專業職能，進而提升新北市消防救災救護能量。

此次新北市消防局共3人異動，分別為督察室督察林永東陞任督察室主任，特搜大隊大隊長鍾世銘調任第七救災救護大隊大隊長，以及消防宣導科科長曾天柔陞任特搜大隊警監大隊長，本次人事異動於7月15日生效，佈達儀式則在今（19）日辦理。

消防局表示，督察室主任林永東有多年外勤大隊長職務，經驗豐富，陞任為督察室主任，借重其資深外勤歷練督導本局外勤各項勤業務，並期勉其持續關懷同仁，為內外勤良好溝通橋樑。

消防局說，原特搜大隊大隊長鍾世銘，災害搶救經驗豐富，多次帶隊投入搜救工作，並於任內通過內政部消防署特種搜救隊國家認證計畫之重型救援隊認證，本次調任為第七救災救護大隊大隊長，期勉以其豐富經歷守護中永和市民安全。

消防局指出，原消防宣導科科長曾天柔於秘書室、公共關係科及消防宣導科表現優異且資歷完整，領導能力備受肯定，本次調陞借重其長才，期許為特搜大隊注入新能量，持續提升本市救災品質。

黃德清表示，透過職務歷練，能累積同仁內、外勤實務經驗，培育內外兼顧之消防專業職能，有效提升新北市消防救災救護能量，守護市民生命財產安全，建構新北市安居、安全、安心之三安城市。