「最美性學博士」許藍方日前介入他人婚姻，對象是已婚台安醫院復健科名醫康鈞尉，她嚴正否認一切指控，但仍遭法院判賠50萬元。許藍方近日分享女生會喜歡的男生類型排行榜，自曝自己最憧憬異性類型。

節目「女生最憧憬的8種男生類型」，在節目中許藍方逐一列出悶騷型、宅男型、腹黑型、理性型、療癒系、霸道型、溫柔型、陽光型。她提到「霸道型」會滿多女生會喜歡，但不是全面，男生要有一定的霸氣，但該讓女生的時候會適時的退一步，不過必須適時展露，該處理事情就要出面扛責任，就不會一味地霸道。

許藍方逐一分析每個類型的男生優缺點，也強調個人選擇自己喜歡就好。(圖/許藍方 IG)

許藍方自嘲道自己就是女版的「宅男型」，特色是不愛打扮、喜歡待在家，「約會都穿同一件衣服。」宅男跟宅女相配嗎？許藍方說，在感情關係中很容易變成家人，感情還是需要一些火花，除了個性相似之外，互補也很著要，鼓勵宅男踏出去，陪伴女友參加社交場合，將對象納入生活圈。

至於許藍方最被哪一類型的所吸引？她思考幾秒後選霸道型，「我在工作上已經很強勢了！可能被比我更強勢的人吸引，因為我在工作上或與朋友相處，都是出面處理事情的人，在我的世界裡，相對的更渴望有更Man的人出現，畢竟我是女生，女生的幻想還是有存在的。」