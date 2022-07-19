市議員李榮鴻（中）極力爭取下，市府編列4633萬元分3年施作，藉此嘉惠地方鄉親。（市議員李榮鴻服務處提供）

台中市大安區屬於「風頭水尾」的農業區，因產業結構改變中壯年人口傾向到外地發展，缺乏一處提供長輩休閒及照養的地方；市議員李榮鴻爭取規畫設置大型綜合性市民大樓，以補足偏鄉照護資源及室內活動空間不足，19日於大安區公所舉辦工程說明會，市府編列4633萬元分3年施作，嘉惠地方鄉親。

南庄里75歲陳姓老農說，大安區是傳統窮鄉僻壤，目前雖有南庄活動中心，但因涉及私有產權，民眾在使用上較為不便，地方鄉親都引頸企盼能夠比照大甲或都會區市民，有處可聚會、休閒甚至供餐的綜合性市民大樓，提供退休民眾或無處聊天休閒聚會的地方。

李榮鴻指出，爭取興建大安區市民服務大樓，從縣市合併時就開始極力爭取，終於在市長在盧秀燕支持下總算有突破性進度，將於2022年起市府分三年共編列4633萬元預算來興建，預計可於2024年上半年啟用，屆時南大安的民眾都可以受惠使用。

大安區長許宏綺表示，因應地方老年人口的持續老化，目前約占全區人口17％，可獲得的資源相對比都會區少很多，目前規畫日間照護中心及活動中心在內，讓地方長輩可以受到更好的照顧及更舒適的活動空間；該工程目前公開招標階段，預計可於8月底發包。

南庄里長陳炳煌強調，「家有一老、如有一寶！」大安區是農業及靠海鄉鎮，年輕人及中壯青年都在外上班或工作，年紀長者及婦孺留在家鄉，未來新建綜合性市民大樓落成後，就能提供長輩日間照護中心，不用擔心長輩無人照顧，完工後能為大安區南庄帶來嶄新的風貌。