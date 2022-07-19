總統府提供

美國前國防部長艾斯培率領的「大西洋理事會」訪問團今天拜會蔡英文總統，艾斯培再度呼籲美國應該遠離所謂的戰略模糊，重新有不一樣的討論，並告訴美國人民，台灣所做的政策決定，包括大幅提升國防預算等。一定要讓美國的領袖及在華府的政治人物，都能夠看到臺灣人堅定站出來對抗中國並捍衛自己。

今天拜會蔡英文的訪團成員還包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼、「大西洋理事會」資深副會長博貝利等。艾斯培表示，今天的代表團成員不只來自美國，也包含歐洲；全球的挑戰需要全球來應對，「我們要一起來討論重要的議題」。他非常高興再次來到臺北，來看熱愛自由的臺灣人民。

他說，身為前國防部長，他的任務就是確保美國及盟友已經充分準備好面對全球的競爭局勢。俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家持續存在於世界，並對民主造成極大的問題。然而，西方民主所面臨的最大威脅不是俄羅斯，而是在亞洲。

艾斯培指出，我們看到中國持續破壞以法治為基礎的全球秩序，威脅地區內所有熱愛自由的人民，臺灣則是處於前線。臺灣蓬勃發展的民主及繁榮的經濟，及熱愛民主的人民，完全違背中國共產黨的信念，現在西方各個民主國家應該要站出來，支持像臺灣這樣蓬勃發展的民主國家，來反抗鄰國的霸凌。

他提到，目前在華府的政策圈當中，有一個共識，中國對美國而言是一個戰略挑戰，而臺灣則是一個我們應該支持與捍衛的好朋友。他同時也傳遞類似的訊息給歐洲及北約的夥伴們，所以他非常樂見北約提出相關戰略想法來協助西方、歐洲及美國所面對的挑戰。

艾斯培表示，他非常榮幸與蔡總統會面，並與臺灣的政府團隊一起討論貿易、外交、經濟整合及安全相關等重要議題。他個人認為，長久以來的一中政策已經失效，「我們應該遠離所謂的戰略模糊」。

他呼籲，在美國國內應該要重新有不一樣的討論，並告訴美國人民，臺灣所做的政策決定，包括大幅提升國防預算、採用不對稱戰力，以及延長徵兵的討論、增強後備戰力及動員的能力等。一定要要讓美國的領袖及在華府的政治人物，都能夠看到臺灣人堅定站出來對抗中國並捍衛自己，而全球的民主陣營也會站在臺灣後面支持。