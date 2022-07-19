台東30歲林姓男子7月中旬剛轉任登山社揹工，未料15日與4名揹工試登戒茂斯山，當天下午下山時不明原因失去聯絡。登山社連夜組隊上山搜尋，並通報縣消防局及民間搜救單位協尋，迄今已5天尚未尋獲，家屬心急如焚，在各登山社團貼文協尋；登山社負責人林健雄強調不會放棄，將持續搜救。

林健雄表示，林男是台東縣池上鄉原住民，過去1年都在登山社擔任廚師，並在7月中旬表示想轉任揹工，經評估他體能不錯便同意轉任，15日與登山社同仁1行共5人試走戒茂斯山。

林健雄進一步說明，5人進入戒茂斯山後，同行的1名同事因家人生病、要提前下山，15日由林男陪同一起下山，林疑似因腳程落後，未跟上該名同事，該同事直接下山返家，林男約下午1時許曾打電話向公司報平安，當時認為林已走到有訊號地方應該沒問題了，然而卻一直未見林下山。

台東縣消防局關山大隊大隊長廖昱眾表示，7月16日凌晨接到通報，當天上午就立即組隊上山協尋，優先尋找附近峽谷地區，也申請直升機空勘碎石坡，並未發現林男。目前每天都排1組協尋隊進入原始林中尋找，該登山社揹工及民間搜救隊也都到場協尋。

林健雄指出，當天下午約2點20分他曾聯絡林男，但僅聽到到許多雜訊，之後再傳訊息皆未讀，直至下午5點看林一直未下山，立即安排登山社6人組隊上山尋找，當晚也通報消防協尋，雖然至今一直沒找到，但他強調不會放棄，會持續尋找。