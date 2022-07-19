今天一大早，家屬及村民迎請村內的「武府千歲」到林老婦人的機車旁坐鎮。（周麗蘭攝）

雲林消防局繼續發動警義消50人及3隻搜救犬搜救。（周麗蘭攝）

熱心的同村婦女也主動到場分送涼水、擔任助手。（周麗蘭攝）

褒忠義消吳姓分隊長下午突遭虎頭蜂螫到右眼、左臂送雲林基督教醫院急救。（周麗蘭攝）

75歲的崙背鄉林老婦人自17日割筍失蹤迄今已3天，舊庄村民鍥而不捨，雲林消防局也繼續發動警義消50人及3隻搜救犬搜救。據了解，家人請示神明及土地公，均指示人仍在竹林內。搜救人員今（19日）持柴刀入保安林砍除障蔽去路的竹林，已地毯式掃描一半區域，可惜尚未發現老婦人。

林姓老婦人17日到崙背鄉洲仔保安林地割筍失蹤，崙背鄉民十分關注，盼望老人家平安歸來，除同村的舊庄村50多名熟悉地形的壯丁進入第3天尋人，熱心的婦女也主動到場分送涼水、擔任助手，鄉長李泓儀、縣議員李明哲都持續到場協助。

今天一大早，家屬及村民迎請村內的「武府千歲」到林老婦人的機車旁坐鎮，焚香祝禱後，50名警義消加上村民，6人一組分頭地毯式搜尋，每組帶2把柴刀清理擋住去路的竹林。

據了解，家屬求神問卜都指向老婦人仍在崙背鄉水尾村「洲仔」竹林內的一處茂密竹林底下，不過該處最密集區的10公頃幾乎已踏遍，仍找不到人，該處保安林沒有溪流，只有幾層樓高的山坡，然而山坡底下的山谷也都已翻找過。

縣議員李明哲表示，搜救人員前2日順著地形縱向搜尋，今天改橫向地毯式找人，直到中午仍尋人未果。天氣炎熱，搜救人員非常辛苦，褒忠義消吳姓分隊長下午突遭虎頭蜂螫到右眼、左臂送雲林基督教醫院急救。

下午2點17分傳來消息找到林老婦人，位置在保安林的西方一處高坡，不過人已過世。