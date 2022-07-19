總統府提供

蔡英文總統今（19）日上午接見美國華府智庫「大西洋理事會」訪問團表示，上個月底，臺灣和美國已經舉辦「臺美21世紀貿易倡議」的首場會談。期待臺美持續透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，以及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等管道，一起深化經貿夥伴關係。

蔡英文表示，訪賓過去在行政部門擔任重要的職務，這次在「大西洋理事會」的推動下，共同訪問臺灣。她要感謝大家用行動展現美國和歐洲，對臺灣的關注與支持。

她說，過去這段時間，不論是在美國、歐洲或臺灣，都發生許多變化。我們除了面對疫情帶來的挑戰，威權主義的擴張以及俄羅斯入侵烏克蘭的事件，更提醒我們，民主夥伴之間必須強化結盟的力量，一起捍衛和平與民主自由的價值。

上個月，G7峰會發布的聯合公報，再度強調臺海和平穩定的重要性。她感謝美國持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對臺灣的安全承諾。未來，臺灣會跟美國、歐洲等民主夥伴持續加強合作，確保印太區域的和平及繁榮。

蔡英文表示，上個月，「大西洋理事會」首度發布「自由及繁榮指數」（Freedom and Prosperity Indexes），將臺灣的「自由度」列為亞洲第1、全球第18名，「繁榮度」則是全球第27名。她認為，在全球民主聯盟推動經貿合作上，臺灣有能力也願意扮演更積極的角色。

上個月底，臺灣和美國已經舉辦「臺美21世紀貿易倡議」的首場會談。她說，除此之外，我們期待臺美持續透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，以及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等管道，一起深化經貿夥伴關係。

蔡英文指出，臺灣也正在推動「強化歐洲鏈結計畫」，希望和歐盟的「全球門戶」計畫相互呼應，來加深臺灣跟歐洲國家的連結，為全球民主夥伴的團結貢獻己力。她藉此機會特別感謝艾斯培，不論在美國國防部長任內或近期，都多次表達對臺灣的支持。她也歡迎他們常常來訪，「一起持續促進雙方的合作交流」。