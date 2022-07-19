民進黨桃園市長參選人林智堅19日造訪龍岡異域故事館，當地聚集多元族群及眷村，被視為傳統藍營鐵票區域，對於行程安排是否積極搶攻藍營選票？林智堅說，做為地方首長，建設絕對不分藍綠，心理也只有桃園市民沒有藍綠，和文燦市長在2018年選舉已經證實用政績能推倒藍綠的高牆。

林智堅表示，看到建造異域故事館的金三角文化基金會董事長王根深對國家認同及對台灣土地熱愛，以及他認為孤軍故事要延續，文燦市長過去他在桃園我在新竹，桃竹都是族群相當多元的城市，以新竹來說也有很大一部分眷村文化，擔任市長時將新竹在地將軍村本來要都市更新敲除，上任後不僅指定為歷史建築，也像文化部爭取經費，現在一期工程完工，也成為在地非常重要眷村文化保存區域，所以建設不分藍綠，心中也只有市民沒有藍綠。

民進黨雙北競選團隊已經就位，外界關心桃園競選團隊是否已經準備就位？林智堅說，當然競總的主任委員是最熟悉桃園，也得到桃園鄉親最大支持的鄭文燦市長，至於競總組織的架構，其實都已經在規劃當中，未來完成之後就會儘快來和大家公布。