美國聯準會7月會議恐會再升息4碼，2022年底聯邦基準利率要走升到3％，已造成全球與美國的利差進一步放大，台幣匯率不停走貶，也刺激台灣輸入型通膨的上升。中信金控首席經濟學家、台大經濟系名譽教授林建甫19日指出，台灣如果能夠跟進升息，可以放緩台幣匯率的續貶，但台灣是央行每季召開一次會議，聯準會每個月都討論，因此要關注央行是否有意召開臨時理事會。

中華經濟研究院長張傳章亦指出，聯準會7月繼續大幅升息，4碼或3碼，除了考量通膨，還必須要顧及經濟前景氣，以及選票。至於台灣是不是跟著有感升息？可以帶來3個好處：一、是和美國利差減少，能降低資金外流，二、減輕台幣貶值壓力，三、輸入型通膨降輕

林建甫提醒，要解救台灣的輸入性通膨，用金融手段是升值和升息，但升息部份，「國家」考量很多，要注意央行會不會加開臨時理事會，若聯準會升4碼，到年底聯邦基準利率走升到3％以上，台灣和美國利差太多，台灣應以央行臨時理事會進行升息，如此一來匯率就不用升，台幣匯率去年曾到27.6，今年不需要貶那麼低，雖然對出口好，民眾出國卻不利。

張傳章認為，美國今年來已積極升息，仍未沒回到疫情前的水準，但台灣升息幅度已回到疫情前，聯準會7月若升3碼，台灣不宜都不跟進，可以像6月理事會的「升息升準」，或運用各種政策工具，預判短期內台幣仍有貶的壓力，但貶的太厲害，對物價上漲有壓力。