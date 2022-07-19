林姓富二代鎖定上櫃股統振公司股票，自認有能力炒股，從2013年底起大量買賣統振股票，平均月成交量高達2億元，但林男卻常「買在最高點，賣在最低點」，炒股半年不但大虧923萬元，資金耗盡，還被檢調查出炒股，台北地檢署依違反《證交法》起訴林男及黃姓共犯。

據指出，被起訴的林男是富二代，父母經營加油站、貿易公司，林男因赴日學習金融，鎖定統振股票進行操作。

林男從2013年12月1日至2014年5月31日止，以父母及友人帳戶，以相對成交等方式，買賣統振股票，將統振股價從每股10.2元拉抬至12.3元，漲幅20.59％，且日均量1096張，也比過去增加5倍。

林男密集操作，一度讓統振公司派緊張，懷疑有市場人士蓄意炒作，據估算，林男半年年平均月成交量約2億元，但有好幾次是漲停買進，跌停賣出。

事後金管會將林男、林男父母以及4名友人、1名營業員移送檢調偵辦。林男供稱，因覺得統振股票很好，想玩當沖，結果買股票虧到帳戶沒錢。

檢方認為，林男炒股虧損達923萬多元，但他炒股製造活絡假象以及操縱股價，涉嫌違反《證交法》等罪，依法起訴林男及黃姓友人。至於林男父母及2名友人、1名營業員因無證據顯示為共犯，都獲不起訴處分。