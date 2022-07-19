台南區111學年度高中免試入學今天放榜，今年免試入學繳交報名表學生總數為10122人，共錄取10058人，其中有3人獲增額錄取，錄取率為99.36％。台南市教育局表示，分發作業完成後經統計還有1361名缺額，各招生科實際缺額將於25日後依報到學生聲明放棄錄取資格作業完成後覈實統計，有缺額學校可辦理續招。

教育局指出，本次免試入學各類特殊生部分，原住民學生計83人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計33人，以外加名額錄取者計50，錄取率100％；身心障礙學生103人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計45人，以外加名額錄取者計56人，2人未錄取，錄取率為98.05％。另，會考補考生計120人繳表，其中有118人錄取，2人未錄取，錄取率為98.33％。

教育局指出，獲錄取學生應於21日上午依錄取學校所定方式（線上、電話、傳真）完成報到，8月8日前會公告續招資訊。

教育局長鄭新輝表示，為避免粗略的會考三等級區分引發不公平爭議，台南區今年將會考三等級4標示（A＋＋、A＋、A、B＋＋、B＋、B、C共七級分）換算為積分（A＋＋7分，以此類推），並將寫作測驗納入計分。本次免試入學經分發，同分增額錄取僅3人，分別為曾文家商資料處理科、餐飲管理科各1人，長榮女中餐飲管理科1人。

免試入學錄取名單除由各招生學校於學校網頁，也以手機簡訊傳送錄取結果通知每位學生，學生亦可上網查詢。獲錄取學生應於本周四上午依各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄。