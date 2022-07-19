即起口罩令鬆綁！ 增「3狀況」可免戴

中央流行疫情指揮中心今天公布，即日起放寬騎機車、腳踏車，以及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，指揮官王必勝說，散步也算運動的一種，可以免戴口罩，但唱歌還是要等等，提醒民眾外出時仍應全程配戴口罩。

指揮官王必勝表示，從7月19日除了原本現行防疫措施外，口罩部分，騎乘機車、腳踏車不用佩戴口罩，考量因為天氣越來越熱，戴口罩騎車很不舒服，因此先不用配戴。另外，原本規定農林漁牧空曠處工作者，才不用配戴口罩，現在放大到戶外工作，例如建築相關工作也可不用配戴。

王必勝指出，重點是「空曠處」，也就是可以維持和不特定對象的社交距離，就可以不用配戴。王必勝也重申，目前從事室內、外運動時是不用配戴口罩的，天氣熱了大家要注意保持水分，室內、外拍攝個人或是團體照時，也是一樣可以不用戴口罩。

外界關心？所謂空曠處，是否包含散步、逛街，若旁邊都沒人可以嗎？王必勝表示，散步也是一種運動，應該是可以不用配戴。他強調，工作的情況下且空曠的地方是可不必戴。

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.戶外從事工作者於空曠處工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

由於國際目前仍有變種病毒威脅，外界質疑，放寬口罩禁令不會有破口，若沒有的話，為何不全部放寬？王必勝說，開放是一階段一階段，會慢慢往下開，檢討風險若可以控制疫情，就會繼續往下開。至於八月會再放寬口罩令嗎？王必勝強調，也是有可能，要看那時候的狀況，並評估放寬後的風險，若我們能承擔放寬後的風險，八月就有機會再放寬。