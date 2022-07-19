火星成員也在台下感動落淚。（野火娛樂提供）

金星（左起）、水星、天王星、地球等待宣布冠軍。（野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》上周（17日）播出總決賽，以賽制「原來的少年」作為競賽主題，由成績前4強地球、天王星、水星及金星爭奪總冠軍。在上一集獲得第5名無緣晉級的火星也獲得表演機會，以一曲〈Go Fire〉炸翻全場，揭開總決賽序幕。

第一順位上台的金星結合帥與美，為這次的賽制帶來歌曲〈Hot Like Sun〉，以強勁的力道和性感舞步展現多變的舞台魅力；水星則由「水」凝結成「冰」表演〈Ice Cube〉象徵他們的蛻變與成長。天王星以原意為You Only Live Once的〈Yolo〉奪下原子少年冠軍團寶座，該曲由建中才子吳昱廷參與作詞，擁有英國皇家鋼琴鑑定八級的吳昱廷在〈Yolo〉開頭自彈自唱，歌詞除了對一路以來支持天王星的粉絲、家人及製作單位表達感謝，也對不看好自己的酸民喊話「不受束縛、不顯衝突，讓每一個人都陷入！」

壓軸的地球演出由林佳辰親自作詞，一曲〈朝著遠得要命的星球起飛〉儼然成為《原子少年》畢業歌，林佳辰提到，歌詞中的「援軍已趕到，你不是一個人獨自面對」，是他有感於比賽到了現階段，勝負已經不重要，因為所有的少年都在為了同一個夢想努力，大家都是一體的，慶幸有隊友在自己身邊，同團的黃文廷也在一旁止不住感動的淚水。

天王星隊長高胥崴在發表奪冠感言時一度淚崩說不出話，他透露姊姊曾告訴他說：「夢想是給有錢人追的。」如今兼顧工作與夢想的他終於成功站上冠軍寶座，內心相當感慨。

值得一提的是，在正式演出前，製作單位特別穿插前幾次公演與少年初試鏡的青澀模樣，讓電視機前的粉絲紅了眼眶，直呼時間過得太快、不捨《原子少年》結束。星際導師Ella也深受感動，眼眶泛紅的鼓勵所有選手要愛惜羽毛、莫忘初心。節目最後也公布獲得冠軍團資格的天王星除了獲得唱片合約，亦能成為遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》「楓潮大使」代言人。將於8月份發行遊戲合作單曲、年底以校園大使身分出席各校園表演、與追夢的年輕玩家們互相交流，一同圓夢。

此外，製作單位也宣布，人氣團成員將由最後一輪投票加上演唱會購票投票選出。人選為進入最後一次錄製的五個行星中，除了冠軍團七人之外選手。透過Up直播、beanfun!參加人氣團成團推進器，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定人氣團成員。誰能夠出線勝出？正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持。