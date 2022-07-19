台北市近日炎陽高照，又時常有午後雷陣雨，有議員抱怨共享機車安全帽異味使人難耐，即使回家洗頭還要洗2次才消除，建議市府將其納入業者評鑑標準，強制更換安全帽或定期巡檢消毒。對此，交通局長陳學台19日允諾，現已建立業者評鑑機制，會考慮將「臭帽」指標納入評鑑內。

台北市議會交通委員會上午邀集交通局等及局處進行工作報告，議員李明賢指出，自己時常騎共享運具跑行程，近期夏日來臨，安全帽容易有悶臭異味，回到家整顆頭都是臭味，洗頭洗一遍還消不掉，再洗一遍後才成功將意味消除；雖然有業者為此購入防臭安全帽，但其他家似乎未跟進。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，目前台北市共享機車投放總數為1萬3306輛，包括iRent2818輛、WeMo5489輛及GoShare4999輛；針對安全帽異味一事，過去也有民眾向市府反映，會要求業者積極改善，有些公司會定期更換安全帽，或是在接獲民眾反映後和巡檢過程中直接更替。

李明賢接著追問民眾投訴比例高不高，廖回應，其實直接投訴的比例不多，但會在社群媒體上搜到這些諮詢，未來會傳遞給業者要求改善，但李仍不滿，要求交通局拿出對策，也許是想辦法要求業者強制更換，或是訂出檢查機制，檢視安全帽細菌存量到達多少後會出現臭味，否則未來恐危及消費者健康。

議員陳炳甫附和，也許可參考打掃評鑑表的方式，先是要求廠商準備車輛數1倍以上的安全帽，規定多久要定期更換一次，安全帽上也要附表寫上消毒紀錄，看看多久殺菌一次比較好，也希望每台車都能提供不織布材質、可拋棄式的內襯頭套，上述這些都可考量納入評鑑標準，至少有強制作用。

對於議員質疑市府放任業者、管理手段怠惰，陳學台強調，交通局正在檢討建立業者的評鑑機制，對於議員們在委員會上所提出的建議，會考慮是否納入評鑑中，來思考如何因應改善。