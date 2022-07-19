歐洲近日迎來酷熱的夏天，多個國家熱浪侵襲，氣溫飆高，南歐國家也出現森林野火。歐盟也宣布購買更多消防滅火飛機，以因應火災風險。

英國預計本周將迎來創紀錄的突破40度高溫，史上首見。政府呼籲民眾待在家中，熱浪造成部分鐵路服務取消，倫敦一座機場也關閉一條過燙的跑道，部分學校也關閉。

許多其它歐洲國家氣溫飆至約45度，葡萄牙、西班牙和法國部分乾旱的森林也出現森林火災。

德國和比利時預計在未來天將受到熱浪衝擊。法國在周一迎來創紀錄的高溫，許多遊客喜愛的沿海地區也有超過40度高溫，西部和南部的森林爆發野火，靠近Arcachon地區的森林野火波及1.48萬公頃。

歐盟的危機管理專門委員Janez Lenarcic表示，歐盟計畫投資於危機飛機的購買。這些飛機在技術上是由各成員國購買，但是歐盟會百分之百資助他們。

Lenarcic表示，由於合約尚未簽署，所以拒絕透露相關公司名稱，但表示，已經有公司計畫重啟兩棲飛機的生產，這些飛機可以在水面撈水，並進行空中滅火。

目前南歐有成千上萬名消防隊員投身於葡萄牙、西班牙和法國山區的滅火，並造成數百名人員喪生。

去年是歐盟有記錄以來第二嚴重的森林火災。2017年為有記錄以來最糟糕的一年，火災面積超過50萬公頃。而今年6月到9月的火災季節則尚未過半。